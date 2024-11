Så stort er bostedsbosserne tag-selv-bord Har taget 155 millioner skattekroner ud til sig selv

Vil beholde pengene, hvor de skal bruges

For at beholde pengene, hvor de skal bruges, foreslår FOA, at eventuelle overskud på bosteder, krisecentre og lignende i fremtiden ikke skal kunne trækkes ud af ejerne.

- Man må gerne lease en bil, og man skal selvfølgelig have løn. Men tingene skal jo hænge sammen. De offentlige midler skal som udgangspunkt gå til borgerne, i det her tilfælde kvinderne, for at hjælpe dem i den situation, de står i, sagde Thomas Enghausen.

Ifølge Fagbladet FOA's gennemgang af 81 private bosteder er der flere lignende eksempler. Blandt andet noterede Socialtilsyn Nord, at det var problematisk, at et botilbud på to år havde taget 10,4 millioner kroner ud til sine ejere.

Ved et andet eksempel modtog lederen af et bosted en årsløn på knap 1,7 millioner kroner.