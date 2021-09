Sådan beskytter man bedst børn mod fødevareallergi

Men hvordan sikrer man bedst ens barn bedst, hvis man er bekymret for fødevareallergi? Det har TV 2 Fyn har spurgt Henrik Fomsgaard Kjær om.

Han er overlæge og ph.d. på Allergicentret på Odense Universitetshospital.

Ifølge ham handler det først og fremmest om at få identificeret problemet så hurtigt som muligt.

- Den allergiske reaktion afhænger af mængden, der er indtaget og om, hvilket barn der er tale om, så derfor er det rigtig vigtigt, at børnene kommer i hænderne på de erfarne kræfter på et allergicenter eller på børneafdelingerne, så vi kan udrede og risikovurdere, så vi ved, hvor farlig deres allergi er, siger han.

Omkring fem til syv procent af børn udvikler en fødevareallergi i løbet af de første leveår. Den mest almindelige er mælkeallergi, mens cirka to procent udvikler allergi for æg. Børn, der har børneeksem har større risiko for at udvikle allergien.

Mange børn vokser fra allergierne, men kan senere i livet blive allergiske over for ting som husstøvmider og husdyr.

Små og store reaktioner

Risikoen for at blive alvorligt syg af for eksempel æggeallergi afhænger i høj grad af, hvor alvorlig allergien er for det enkelte barn, forklarer Henrik Fomsgaard Kjær.

- Nogle børn reagerer på meget små mængder æg, mens andre har en noget højere tærskel for reaktion. Formen varierer også. Nogle børn udvikler milde symptomer, hvis de utilsigtet spiser æg, mens andre kan udvikle svære symptomer, der i værste fald kan være livstruende, siger han.