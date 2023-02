Sådan bliver Fyn ramt af stormen Otto

Beredskabsstyrelsen giver gode råd til, hvad du kan gøre for at forberede dig på stormen, som har fået navnet Otto.

Et af rådene er eksempelvis, at du skal rydde op rundt om huset, fjerne eventuelle løse tagsten fra taget og fastgøre trampoliner og lignende.

Derudover er det en god idé at sørge for, at der er opladt batteri på din computer og mobiltelefon, og så er det ideelt at have en lommelygte eller stearinlys klar, hvis strømmen skulle gå.

Har du planer om at tage en tur med traileren på genbrugsstationen, eller skal du et flytte, anbefaler Vejdirektoratet, at du allerede gør det i dag frem for i morgen. Stormen vil uden tvivl komme til at påvirke de fynske broer og trafikken generelt.