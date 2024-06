Det lægger op til godt sankthans vejr, med god plads til solen, ret svag vind og temperaturer om aftenen på mellem 16 og 20 grader, melder TV 2 Vejret.



Selvom det ikke kommer til at være en blå himmel alle steder, så er der fortsat god plads til solen de fleste steder som aftenen skrider frem og temperaturerne langsomt daler.

Vinden kommer heller ikke til at skabe de store problemer, og derfor bliver det alt i alt en ganske god aften at synge midsommervisen til lyden af et gnistrende bål.