Hvis man skal opholde sig udendørs på Fyn eller i de østlige egne onsdag, er risikoen for en byge meget lille. Det skriver TV 2 Vejret.

Det er gode nyheder, hvis du har planer om at tage ud i det fri og høre en af de mange grundlovstaler, der finder sted rundt omkring.

Det vil dog være en god idé at tage en ekstra trøje eller jakke med. For temperaturen lægger sig mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.