Sådan bliver vejret juleaften

Det knirkende, tykke, hvide underlag, der for mange hænger sammen med december og jul, er i år udskiftet med direkte udsyn til grønt græs og knasende grus.

Hvidjulsbarometret har allerede kaldt den - det bliver ikke hvid jul i år.

Til gengæld er der en mikroskopisk chance for, at Fyn alligevel rammes af en smule hvidt nedbør.

Juleaftensdag begynder nemlig i den sydlige del af landet skyet og regnfuld med temperaturer omkring eller lige over frysepunktet. Bliver der dannet en byge over Fyn juleaftensdag, er der derfor en chance for sne i luften og måske på jorden.

I løbet af eftermiddagen vil det klare op over en stor del af landet, så selve juleaften bliver stjerneklar og frostkold.

Juledag og anden juledag

Oven på en grå december venter der næsten fuld sol juledag.

Med lidt held rammer en lille snebyge Fyn juleaftensdag. Foto: TV 2 VEJRET

Med mætte maver vågner fynboerne op til en frostkold morgen, hvor termometeret kan nå ned på minus fem grader. I løbet af dagen vil temperaturen maksimalt stige til en grad.

Allerede anden juledag forvandles det klare julevejr atter til den grålige sump, vi har været så vant til i december. Natten til den 26. december kommer kommer en front med regn ind fra vest.