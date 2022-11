Sådan endte de fynske dramaer

Med 50 mandater på landsplan og partiets bedste valg i to årtier går Socialdemokratiet fra fem til seks mandater på Fyn.

Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg var så godt som sikre på genvalg, mens de resterende tre pladser går til Sara Emil Baaring, Thomas Skriver Jensen og Kim Aas, efter at alle personlige stemmer er talt op.

Til gengæld måtte den nyborgensiske folketingskandidat Lasse Haugaard Pedersen se sig slået på målstregen. Om det var fejlen på stemmesedlerne i Nyborg og Kerteminde, der endte med at koste ham pladsen er uvist, men på valgdagen var den fynske kandidat vred over at være blevet placeret andensidst på stemmesedlen fremfor først.

Torsdag er Lasse Haugaard Pedersen endnu ikke afklaret med, om han vil klage over fejlen.

- Hvad angår klager er det ikke noget, jeg har afgjort endnu. Det handler ikke om, at valget skal gøres om, det handler om at finde ud af, hvordan alt det her rod i kommunen er sket, og det kan jeg jo ikke gøre noget ved, siger han.

109 stemmer adskilte Lasse Haugaard Pedersen fra partikollegaen Kim Aas, der endte med pladsen i Folketinget.