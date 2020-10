Sådan er coronarestriktionerne lige nu

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt til pressemøde om coronavirus fredag klokken 18.30, og man forventer, at hun vil præsentere flere coronarestriktioner.

Det sker som følge af de stigende smittetal med coronavirus. Fredag blev der sat smitterekord med 859 personer, som er blevet bekræftet smittede inden for det seneste døgn.

Her er et overblik over nogle af restriktionerne, som de tager sig ud inden pressemødet fredag aften: