Sådan fejrer du grundlovsdag uden at bryde loven

Der bliver ingen grund til at pakke madpakker eller lufte fanerne med Dannebrog, for både foreninger og partier har aflyst deres traditionelle fejringer af det nærmeste, vi i Danmark kommer på en nationaldag. Men som det er blevet sædvane under coronakrisen, har den digitale kreativitet blomstret, og derfor bliver demokratiet fejret digitalt i stedet for. Her er de mest lovende grundlovsarrangementer, som du kan deltage i hjemme i stuen eller hvor som helst, du befinder dig.

TV 2/Fyn Event arrangerer også to live events i anledning af demokratiets fejring, som Mathilde Dalskov og Signe Ryge er værter på. Find dem på listen her nedenfor.

Det sker der Grundlovsdag:

7.00-17.00: Grøn Grundlovsdag

Radikale Venstre arrangerer Grøn Grundlovsdag direkte fra Slotspladsen foran Christiansborg. Partiformand Morten Østergaard er vært. Se med her.

10.00-11.00: Grundlovsdag-live på Facebook

Mikkel Dragmose (SF, Middelfart) og Regitze Tilma (Venstre, Middelfart) debatterer foreninger og fællesskaber live på Facebook. Se med her.

10.00-11.00: Ingen demokrati uden ligestilling

Kvinderådet arrangerer sammen med Kvindemuseet, DUF -Dansk Ungdoms Fællesråd og Institut for Menneskerettigheder et digitalt grundlovsmøde med fokus på demokrati og ligestilling. Se med her.

10.45-14.30: Demokratifestival fra Ollerup

Kun adgang for de frie skolers elever, men følg med digitalt, hvor der transmitteres taler, fællessang med mere. Se med her.

11.00-11.30: TV 2/Fyn Event inviterer til Grundlovsdag live på Facebook: Guide til magten

Bjørn Brandenborg (Soc. dem.) og Christoffer Lilleholt (Venstre) guider brugerne til magten. Skriv dit demokratiske spørgsmål i spørgeboksen her nedenfor eller direkte i kommentarfeltet på Facebook under livesendingen. Vært: Mathilde Dalskov. Se med her.

12.30-13.00: TV 2/Fyn Event inviterer til Grundlovsdag Live på Facebook: Journalistik under coronakrisen

Hjalp vi som journalister demokratiet på vej eller ej? Interview med constructive fellow på Aarhus Universitet, Jakob Risbro, der snart vender tilbage til jobbet som samfundsredaktør på TV 2/Fyn. Vært: Signe Ryge. Se med her.

12.30-14.00: “Danmarks Største Grundlovsmøde”

Venstre arrangerer grundlovsmøde i Vejle, som sendes lives på partiets hjemmeside. Taler, fællessang og underholdning. Se med her.

13.00-14.00: Grundlovsdag Live Taler direkte fra Odense

Alternativet Odense arrangerer en Facebook-event med en række talere fra blandt andet Dyrenes Alliance, Baltic Pipe Nej Tak og Racismefrit Odense. Se med her.

15.00: Music Across Borders

Livestreamet koncert med Christoffer, Soleima, Isam B og Nicklas Sahl. Arrangeret af Udenrigsministeriet. Se med her.