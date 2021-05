Sådan foregår 1. maj i år

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) markerer helt utraditionelt 1. maj ved at åbne sin private baghave og ’invitere’ indenfor til livemusik og taler fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) og ham selv.

- Jeg glæder mig til, at 1. maj igen kan blive den festdag, som vi er vant til. Omvendt er vi efterhånden også vant til, at tingene bliver gjort lidt anderledes. Og jeg ser frem til, at vi alligevel kan markere dagen på festlig vis, siger Peter Rahbæk Juel.

Arrangementet er lukket for offentligheden, men bliver livestreamet 1. maj.