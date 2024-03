Sådan gør du dit sommerhus klar til foråret

For rigtig mange ejere er påsken fyldt med traditionen om at åbne sommerhuset, hvor det endelig igen bliver tid til at nyde hus og have med familie og venner.

Men når sommerhuset kun har været brugt i mindre omfang i vintermånederne, er det en rigtig god idé at sikre sig, at der ikke er opstået skader, der kan ende med at blive en hovedpine på et senere tidspunkt.

- Der kan være løse tagsten eller plader som følge af blæst og nedfaldne grene, og der kan være opstået revner som følge af frost. Samtidig kan tætningsbåndet på toppen af taget være løst og kræve en reparation, så vand og fugt ikke trænger ind i huset, siger Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.

Hun opfordrer i samme ombæring de sommerhusejere, der har et loft, til at se efter, om der har boet en mår i vintermånederne, der eventuelt kan have lavet skader på eksempelvis rør eller ledninger.