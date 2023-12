Sådan holder du klimavenlig jul - gode råd til træet, maden og gaverne

Der er dog én overvejelse, der bør veje tungt, når det kommer til køb af juletræ.

Hvordan du henter træet.

- Det er vigtigt at pointere, at man skal hente sit træ lokalt. For alle de her cyklusanalyser viser, at det hele bliver ødelagt, hvis man kører i sin egen bil mere end 10 km væk og hjem igen for at hente sit juletræ. Så vælter klimaregnskabet. Det lyder jo hyggeligt at tage ud i en skov med hele familien og vælge et træ og køre hjem igen, men det er i hvert fald en dårlig idé ud fra et klimasynspunkt, hvis man tager turen i diesel- eller benzinbil, fortæller Peter Hartvig.

Når træerne står ude i plantagen, bidrager det positivt til CO2-regnskabet, og det gælder både konventionelle og økologiske træer. Men det er transporten, der belaster og koster dyrt. Det væsentligste er, at man skal tænke over hvordan man transporterer juletræet fra salgsstedet.

2. Julegaverne

En af de helt store klimasyndere i juletiden er gaverne. Men faktisk er danskerne mere end nogensinde før åbne overfor både at give og modtage brugte julegaver. En ud af fire danskere planlægger at købe julegaven brugt i år, og det er rekordmange. Det oplyser DBA i en pressemeddelelse.

Fra fynboerne er formålet med at købe en brugt julegave at kunne få fat på en unik julegave. Og det er blandt de tre største grunde til, hvorfor julegaven i år med stor sandsynlighed er købt brugt.

Undersøgelsen, som er foretaget af Norstats panel på vegne af DBA, viser, at de tre største grunde er for at spare penge (44%), på grund af klimaet (40%) og for at give en unik gave (33%).

3. Gavepapiret

Men der er altså andre måder, man kan implementere klimavenlige metoder på. For en af de helt store syndere, når det handler om netop julegaverne, er indpakningen.

Danskerne i år sammenlagt vil bruge cirka 693 ton gavepapir, det viser en beregning lavet af AffaldPlus. Beregningen er lavet ud fra, at man antager, at hver af disse mennesker bruger, hvad der svarer til en rulle gavepapir på 150 gram.

Det kræver derudover et stort forbrug af både vand, træ, energi og kemikalier at fremstille så stor en mængde, og ofte smider vi papiret ud, så snart vi har pakket vores gaver ud. Det kan derfor være en god ide at genbruge sit gavepapir, eller pakke gaverne ind i aviser eller andre genbrugte materialer.