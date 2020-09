Sådan: Ihærdige Jes skaffede solid mobildækning

- Mange i velfærdssamfundet venter på, at andre gør noget ved problemet. Men det kan jeg ikke vente på.

Sådan lyder det fra Jes Jessen fra Asnæs. Han har hovedet fuld af opfindsomhed og initiativ, så da han oplevede problemer med dækningen i sit nye hjem på Odsherred, skruede han op for kreativiteten og gik i gang med finde en løsning.

De vigtigste komponenter til løsningen var cirka 150 husstande uden dækning og et gods med en vindmølle. Resultatet var dækning til alle. Mere om det senere.

HAR DU OGSÅ DÅRLIGT SIGNAL? Har du så dårlig dækning, at du knap nok kan sende en sms derhjemme? Så tag med til en sjov og anderledes eftermiddag i mobildækningens tegn torsdag den 24. september klokken 17.00-18.00.

Fra Lissabon over Bruxelles til Rudme

Rygterne om Jes Jessens idé spredte sig hurtigt.

Han har været på konferencer i både Lissabon og Bruxelles for at fortælle om den opfindelse, der sikrede ordentlig mobilforbindelse til Asnæs. Så en tur til Rudme regner han ikke for noget.

Derfor kommer han torsdag den 24. september til Rudme Friskole til TV 2 Fyn Events arrangement om mobildækning. Her vil han fortælle om sin opfindelse og ikke mindst vil han besvare spørgmål fra fynboerne om deres udfordringer med dårlig dækning.

Han har et bredt kendskab til problemer af den natur og vil komme med bud på, hvordan man kan komme videre og måske finde nye veje til et bedre reultat.

Ole Opfinder

Hvem er han så, denne George Gearløs fra Asnæs, som opfandt en aldrig før set løsning og skaffede ordentlig dækning til 150 husstande?

Mange i velfærdssamfundet venter på, at andre gør noget ved problemet. Men det kan jeg ikke vente på. Jes Jessen, opfinder, Asnæs

Jes Jessen fra Asnæs Borger- og Kulturforening har en baggrund indenfor IT og teknologi, og det kom ham til gode, da han flyttede fra Nordsjælland til Asnæs og opdagede, hvor dårlig dækning, der var.

Først troede han, at det kun var hos ham, men da han fik problemer med at betale med dankort hos den lokale gårdbutik, gik det op for ham, at problemet var langt mere opfattende.

Efter at have rendt diverse ministre på døren uden held, tog han sagen i egen hånd og kontaktede den lokale aktionsgruppe Udvikling Nordvest.

Og herfra kom der skred i sagerne. Asnæs Borger- og Kulturforening så dagens lys.

Der blev søgt såkaldte LAG-midler til bredbånd, og da en en lokal godsejer på Lerchenborg samtidig skulle have opsat en 70 meter høj vindmølle på sin ejendom, ja, så forenedes kræfterne og den gode vilje. Et sæt antenner blev monteret uden på vindmøllen og kom til at betyde, at mobiltelefoni og internet endelig fik vinger i hele området.

Måske kan Jes Jessen hjælpe netop dig til at få mobildækning?