Sådan kan du nemt få æblemost af dine æbler fra haven

Hvis du har mange æbler i haven, så kan du igen i år bytte dem til æblemost.

Ørbæk Mosteri gentager succesen og samler endnu en gang fynboernes æbler ind.

- Der bliver samlet rigtig mange æbler rundt om i haverne. Sidste år fik vi 590 ton haveæbler ind, der kunne presses til cirka 500.000 liter æblemost. Vi er stolte af, at fynboerne prioriterer at bruge deres tid på at samle og komme til os med deres haveæbler, siger Jesper Dalskov-Rasmussen, salgsdirektør hos Ørbæk Mosteri.

Formålet med indsamlingen af æbler er reducere madspild ved at udnytte de æbler, som ville være gået til spilde.

Den 11. september har du mulighed for at møde op på Ørbæk Mosteri og bytte din æbler fra haven til æblemost.