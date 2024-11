Sådan klarer din lokale golfklub sig

Ud over Great Northern, hvor Lego-familien har investeret markante millionbeløb i en bane af international klasse og bevidst har accepteret markante underskud, skiller kun Langesø Golf sig ud med et negativt årsregnskab i 2023 før skat.

Dog med det forbehold at et par af de fynske klubber ikke offentliggør deres regnskab på hjemmesiden eller i CVR-registret.

Ifølge regnskabet kom Langesø Golf ud af året med et underskud på 1,1 millioner kroner.

- 2023 blev præget af turbulent start, hvor Langesø Golf stod uden ledelse og samtidig med udfordringer i forhold til den praktiske varetagelse af opgaver knyttet til drift af golfaktiviteten, herunder Proshop efter Direktøren Hans Berners pludselige død 28. december 2022, hedder det i ledelsesberetningen.

Til trods for at Sct. Knuds Golfklub slås med truslen om en konkurs på grund af gælden i sit klubhus, kom klubben faktisk ud af 2023 med et driftsoverskud på 308.000 kroner.

Men det er altså ikke nok til at kunne betale gælden til Arbejdernes Landsbank.

Ifølge udviklings- og rekrutteringskonsulent i Dansk Golf Union, Kim Uldahl, har medlemstallet i landets golfklubber siden coronakrisen, hvor interessen for golf kulminerede i nyere tid, holdt sig på et højt niveau.

- Vi har vel haft en nedgang på små 1.000 medlemmer. Der har ikke været klublukninger i nyere tid. Det er klart, at det er klubberne omkring de store byer, der har flest medlemmer, mens de tyndt befolkede områder typisk har færre. Men de lever til gengæld ofte på stor frivillighed og tiltrækker mange golfspillere, fordi de ligger i naturskønne områder, siger Kim Uldahl.