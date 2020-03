Sådan påvirker corona-krisen TV 2/Fyns dækning

Siden regeringens udmelding onsdag aften er redaktionen blevet komplet reorganiseret, så flest mulige journalister, fotografer og grafikere nu arbejder hjemmefra. Mens kun det nødvendige antal medarbejdere – eksempelvis redaktører, producere, nyhedsværter – mødes på stationen i det sydøstlige Odense. De arbejder fra fredag nu i skiftehold på redaktionen, så vi undgår eventuel smitte mellem medarbejderne.

Derfor ser der tomt ud i redaktionslokalet bag nyhedsværterne i billederne fra vores tv-udsendelser om aftenen. Kun de absolut nødvendige nøglepersoner er på arbejde på tv-stationen i Odense.

TV 2/Fyn vil som regional public service-station stræbe efter at levere den bedst mulige nyhedsformidling og beredskab for den fynske befolkning under corona-krisen. Ikke bare på tv2fyn.dk, på sociale medieplatforme og i vores de daglige nyhedsudsendelser på TV 2. Også som regionalt nyhedscenter, så væsentlige og relevante nyhedshistorier fra Fyn deles til de øvrige TV 2-regioner, til TV 2 News og til tv2.dk.

Corona-krisens påvirkning er synlig i TV 2/Fyns dækning, for vi har pålagt os selv en lang række begrænsninger for at begrænse smitte-risiko:

Undgå at filme inde på sygehuse, plejehjem eller andre steder, hvor børn, syge, sårbare eller ældre fynboer er samlet.

Hold mest mulig afstand til interview-personer.

Ingen gæster i TV 2/Fyns studier.

Ingen mikroport-mikrofoner på kilder. Kun håndmikrofoner.

Øget brug af Skype eller andre måder at fjern-interviewe kilder fra.

Skærpet opmærksomhed på alle råd og opfordringer fra Sundhedsstyrelsen og øvrige myndigheder, når reportere er ude i marken.

Interessen for fakta, information og nyhedsjournalistik om corona-krisen er naturligt nok enorm. TV 2/Fyns dækning vil trods begrænsningerne være så omfattende som mulig for at dække behovet.

For at kunne viderebringe journalistiske svar på fynboernes spørgsmål indførte vi torsdag eftermiddag et nyt format på tv2fyn.dk. Her kan man skrive direkte til redaktionen, som derefter går i gang med at researche på svarene. Fredag middag var der allerede mere end 30 spørgsmål:

Samtidig kan man hele tiden holde sig orienteret om sidste nyt om corona-krisen i livebloggen, der ligger øverst på tv2fyn.dk – og som bliver opdateret fra kl. 6.00-21.00 hver dag:

Corona-krisens begrænsninger på TV 2/Fyns redaktion vil medføre en anden form for journalistik – og nogle gange også en ændret kvalitet – end TV 2/Fyn normalt står for. Det forventer vi forståelse for hos seere, brugere, kilder og folk på Fyn.

Alle TV 2/Fyn-medarbejdere er helt bevidst om - og allerede i fuld gang - med både opgaven og det arbejde, som skal leveres i de kommende uger. Hovedmålet er ganske enkelt at opfylde rollen som ansvarlig og central beredskabs- og nyhedsformidler for Fyn og fynboerne bedst muligt i den kommende tid.