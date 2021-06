Sådan siger fynboerne om udsigten til at droppe mundbind

Smil, nærhed og kontakt

Som i Otterup er meningerne også delte i Ringe. Her siger uddeler Jonas Jakobsen i SuperBrugsen, at han ser frem til, at mundbindene ikke er et krav:

- Jeg synes det bliver godt nu, hvor folk bliver vaccineret og begynder at smide mundbindene, at vi kan begynde at yde en ordentlig kundeservice igen.

- Vi kan begynde at smile til folk og få noget nærhed og noget kontakt, tilføjer uddeleren.

Blandt kunderne i SuperBrugsen finder man ikke kun de delte holdninger, men også tvivl:

- Jeg er i tvivl om, jeg vil slippe det hele, når jeg er sammen med en hel masse mennesker, jeg ikke kender. Og når jeg går ud og handler, fordi jeg føler en lille smule tryghed ved det, siger Benthe Nielsen, mens Bent Nielsen siger:

- Jeg ved jo ikke, hvor meget det beskytter en. Det kan vi jo ikke vide noget om. Det er gætteriet meget af det. Så jeg vil være glad, hvis det kommer væk.