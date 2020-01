Sådan skruer du ned for din skærmtid: 30 minutters sociale medier om dagen

Step 1: Gå ind i 'indstillinger' og klik på 'skærmtid'

Som det første skal du gå til 'indstillinger' på din telefon og dernæst scrolle ned og klikke på 'skærmtid'.

Step 2: Vælg 'skærmfri tid'

Vil du så at sige slukke for alle dine apps eller nogle af dem i et tidsrum hver dag, kan du indstille det her. Du kan for eksempel indstille skærmfri tid mellem klokken 17 og klokken 21 alle hverdage, hvor du ved, at du skal lave lektier, lave mad eller passe børn.

Step 3: Klik på 'apptidsbegrænser'

Her kan du for hver enkelt app indstille, hvor meget tid du må bruge dem hver dag. Det kan for eksempel være, at du synes, du kun skal bruge dine sociale medier i 30 minutter hver dag.

Step 4: Nogle applikationer har du altid brug for

Klik på 'tillad altid' og indstil, hvilke apps du altid skal have mulighed for at bruge, også selvom du har indstillet en skærmfri periode. Det kan eksempelvis være opkald eller 112-appen.