Sådan skulle arbejdstiden se ud, hvis 850 fynboer selv kunne bestemme

Politisk ønske påvirker ikke

Selvom der fra politisk hånd er et ønske om, at danskerne udviser en høj arbejdsmoral, så er der ikke den store opbakning til at tage flere timer på jobbet.

I en måling, som Megafon har foretaget for TV 2 Fyn, tegner der sig et billede af, at det ikke bliver ligetil at få fynboerne op i arbejdstid. Målingen viser, at 37 procent gerne ville arbejde mindre end de gør i dag. 48 procent mener, at de har en passende arbejdstid, mens syv procent gerne ville arbejde mere.