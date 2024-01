Sådan undgår du problemer med bilen mandag morgen

Men inden man kan køre, skal bilen lige kunne starte, og det kan være et problem efter en iskold weekend med temperaturer tæt på ti graders frost.

- Mandag forventer vi et stort pres på alle linjer og alle vores køretøjer, for der er mange køretøjer, som har holdt stille i weekenden, især erhvervskøretøjerne, siger Sven Riggelsen, der er vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp.

- Vi har altid travlt om mandagen, der er vores suverænt travleste dag, også selv om det er en helt almindelig vinterdag, hvor vi hverken har frost, is eller sne, men det hele er bare gange tre, når det er -10 grader, fortæller han.

Vil man gerne forsøge at undgå startproblemer mandag morgen, er der et godt råd at hente.

- Det er en god idé at køre en tur i bilen i weekenden for at køre noget strøm på den og få den varmet igennem, så er chancen for, at den kan køre mandag morgen væsentligt større, siger Sven Riggelsen.

Det iskolde vintervejr fortsætter ind i næste uge.