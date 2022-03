Sådan vil regeringen gøre danskerne sundere

Med sundhedsreformen afsætter regeringen 6,8 milliarder kroner til perioden fra 2022-2028.

Regeringen skriver ifølge TV 2 i udspillet, at den i forvejen arbejder på at løfte psykiatrien, forbedre vilkårene for gravide, få ansat flere i ældreplejen og mindst 1000 nye sygeplejersker på de offentlige sygehuse.

Forhandlingerne om den nye sundhedsreform begynder ifølge TV 2s oplysninger i næste uge.