Sådan så de fynske veje ud torsdag morgen - hvad skal vi forvente af vejret den næste tid?

For godt to år siden fik 38-årige Rikke Strandby nemlig en ADHD-diagnose. En diagnose der både har hjulpet hende, men som også har fået hende til at indse, at det ikke nytter noget at presse på for at passe ind i et normalt job.

- Jeg tror egentlig, at jeg var min egen værste fjende. Jeg slog virkelig mig selv i hovedet med en følelse af, at jeg var uduelig, og at jeg ikke kunne gennemføre noget, siger Rikke Strandby og tilføjer:

- Ja, jeg havde nok et selvbillede af, at jeg var doven.

Med ADHD-diagnosen i hånden meldte der sig dog et nyt spørgsmål.

- Jeg kunne ikke se, hvor jeg ville passe ind, og hvilket fag det skulle være.

En kantine hos en elektronikproducent var hvert fald ikke der, hun havde set sig selv.

- Fantastisk

Det var dog lige netop det arbejde, der skulle til.

- Det er rigtig rart at komme ud igen og få noget social sparring, siger Rikke Strandby.

Og ikke nok med det, så har Micro Technic gjort det nemt for hende at falde til i rollen.

- De har været helt vildt fantastiske til at imødekomme mine behov. For eksempel var det rart, at jeg til den her jobsamtale kunne sige, at jeg faktisk har lidt problemer med at komme til tiden.