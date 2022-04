Sælger alkohol ulovligt til mindreårige: - Det viser jo, at regeringens forslag ikke vil virke i praksis

Henviser til alkoholfrie uddannelser - men hvor?

Debatten mellem de to politikere blev bragt i TV 2 Fyns udsendelse onsdag aften.

Undervejs giver Bjørn Brandenborg (S) venstrepolitikeren ret i, at forældrene har en del af ansvaret, men påpeger, at det også handler om et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor mange unge ifølge ham har deres debut med alkohol.

- Der er der allerede nogle fynske uddannelser i dag, som har sagt: "Det gider vi ikke have. Her skal det være det samme rum for alle: Trygt rum uden alkohol", lød det fra retsordfører Bjørn Brandenborg (S).

- Der har vi så sagt i det her forslag, at dem inviterer vi også ind til bordet til nogle snakke om forebyggelse blandt unge.

Bemærk har i forbindelse med en ny video netop ledt efter gymnasier på Fyn, der har taget et valg om at være alkoholfri. Vi er i vores research dog ikke stødt på nogen gymnasier, der har taget et valg om at droppe alkohol til fester og lignende.