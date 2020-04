Særlig bybus i Odense markerer redning af kz-fanger i Nazityskland

Det er 75 år siden, at mellem 17.500 og 20.000 fanger blev reddet ud af koncentrationslejre i Nazityskland i hvide busser under Anden Verdenskrig.

Alene mellem 19. og 20. april hentede danske og svenske hvide busser 4.255 fanger hjem i løbet af ét døgn.

Det markerer Røde Kors ved at omdanne almindelige bybusser i Odense til hvide busser den 20. april - Adolf Hitlers fødselsdag - hvor flest fanger blev reddet hjem.

Sådan ser den hvide bybus ud i Odense anno 2020. Foto: Ole Holbech

Helt almindelige danskere

De særlige bybusser, der også kører i Aalborg og København, bliver til rullende oplevelser, hvor man kan se historien på skærme og skilte, og de vil køre i de odenseanske gader de næste fire uger.

Buschaufførerne, der kørte busserne for 75 år siden, var helt almindelige buschauffører, der blev ringet op om eftermiddagen og var i Tyskland dagen efter.

- Helt almindelige danskere samlede sig og blev til en bevægelse af medmenneskelighed, der lykkedes med at gøre det, alle troede var umuligt. Det er budskabet, som kan inspirere os i dag. At vi kan gøre det umulige, hvis vi står sammen om medmenneskeligheden og tør at handle på den, siger Røde Kors’ generalsekretær, Anders Ladekarl.

- De hvide busser var ikke beskyttet af andet end et Røde Kors-mærke. Med det på taget og på siden bevægede de sig ind i en krig, forklarer han.

Danske jøder reddet i Theresienstadt

De hvide bussers redningsaktioner foregik fra 5. december 1944 til 26. april 1945 i den sidste del af Anden Verdenskrig. Der var altså ikke tale om en lang konvoj af busser i en enkelt operation, men en lang række operationer og et utal af små og store konvojer til et utal af tugthuse, fængsler, kz-lejre og udekommandoer.

Den mest kendte del af operationen er formentlig redningen af de danske jøder i koncentrationslejren Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet mellem den 12. og 19. april. 423 danske og statsløse jøder blev kørt tilbage til Padborg og derfra videre til Sverige.

Adolf Hitler begik selvmord i Berlin den 30. april 1945, og kort efter sluttede Anden Verdenskrig i Europa. Danmark blev befriet fra den tyske besættelse 5. maj 1945. Omkring 75 millioner mennesker blev dræbt i krigen.

