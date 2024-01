Politiet modtager lige nu flere anmeldelser fra folk, der bliver ringet op af personer, som udgiver sig for at være ansat i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Men det er ikke dem, der ringer, lyder det fra NSK på X. Hverken NSK, politi, pengeinstitutter eller myndigheder vil bede dig overføre penge eller udlevere MitID via telefon, mail eller sms. Smid derfor røret på, lyder det.