Særudsendelse i aften: Danmark under vand

Februar 2020 har været den vådeste måned nogensinde. Vandstanden stiger og stiger, og derfor sætter TV 2 og Regionerne fokus på de mange oversvømmelser, som rammer Danmark i øjeblikket.

På Fyn, ligesom i resten af landet, har de massive vandmasser skabt store problemer. Den regnfulde måned har blandt andet skabt bekymring hos mange husejere og landmænd. Og i Odense Å har vandmasserne også sat sine spor. Åen er for længst gået over sine bredder, og det er ikke længere muligt at se stien for vand.

