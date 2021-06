Sæson skudt i gang: Her kan du finde rent badevand på Fyn

Med årets første officielle sommerdag bliver badesæsonen for alvor skudt i gang. Og det betyder, at flere fynske strande har hejst det blå badeflag.

I alt kan 34 strande på Fyn lige nu lade flaget vejre som et tegn på rent badevand, fortæller Per Arne Simonsen, lokalformand for Friluftsrådet, der står for ordningen.

- Det er kun de bedste badestrande, der får et blåt flag. Hvis man tager ned til en tilfældig strand, kan man ikke være sikker på, at vandet er kontrolleret. Det blå flag betyder, at her bliver det kontrolleret ti gange i løbet af en sæson, om det opfylder kravet, siger han.