Sag om flybrændstof: Sagen skal ikke for EU-domsolen

Forsvarerne fik ikke held med at skubbe sagen om Dan-Bunkering til vurdering hos EU-domstolen.

Det besluttede dommer Jens Lind torsdag i sagen mod Bunker Holding - selskabets direktør Keld Demant - og Dan-Bunkering der er tiltalt for at have solgt flybrændstof til russiske selskaber, der senere blev brugt til bombetogter i Syrien.