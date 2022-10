Salah og 31.235 andre må ikke stemme til valget: - Det rager mig lige så meget som naboen

Salah Zada kan må ikke stemme til folketingsvalget.

Han er 29 år gammel, bosat i Odense, læser til folkeskolelærer, er aktiv i foreningslivet og laver frivilligt arbejde.



Problemet er, at han kom til Danmark fra Syrien i 2015 og ikke er dansk statsborger.

- Det er her, jeg har min hverdag, tjener mine penge, tager min uddannelse, har mine venner. Jeg føler mig hjemme her, siger han.

Salah Zada er én ud af 31.235 fynboer, der er myndige, men som ikke kan få lov at stemme til folketingsvalget, fordi de ikke har dansk statsborgerskab.

Ifølge valgforsker og professor i statskundskab på Aarhus Universitet Rune Stubager kan det have indvirkning på valgets udfald.

- Ved sidste valg kunne vi se, at i nogle af de bydele, hvor der bor mange med indvandrerbaggrund, var det særligt regeringens støttepartier, der gik frem. Hvis flere i de områder kunne stemme, ville regeringens støttepartier gå frem, siger han.

Når man spørger Salah Zada, om han ville sætte et kryds den 1. november, hvis han kunne, er svaret klart.



- Ja for dælen da. Selvfølgelig ville jeg det, siger han.

Føler sig ikke repræsenteret

Salah Zada mener, at det skaber et demokratisk problem, at han og de 31.000 andre uden stemmeret, ikke kan få lov til at stemme.

- Jeg er også medborger i samfundet. Jeg har så mange meninger om, hvordan min uddannelse skal sættes sammen, hvordan barslen skal se ud, og hvor meget skat der skal betales. Det rager mig lige så meget, som det rager min nabo.



Valgforsker Rune Stubager mener ikke, at det er et demokratisk problem, at 7,5 procent af den fynske befolkning ikke kan stemme. Han påpeger, at det er et politisk spørgsmål, hvem der skal have ret til at stemme.

- Det handler om, hvem man betragter som befolkningen. I grundloven er den danske statsborger sikret stemmeret, siger han.

Han anderkender dog, at det har indvirkning på repræsentationen.

- De, der ikke kan stemme, men som har fast ophold, deres ønsker og tanker bliver ikke repræsenteret med den styrke som ellers, siger valgforskeren.

Den lærerstuderende Salah Zada føler sig ikke repræsenteret i Folketinget, og påpeger at kun ganske få politikere på Christiansborg har en anden etnisk oprindelse end dansk.

- Det er som om at min stemme bliver ligegyldig. Bare fordi jeg ikke har stemmeret, bliver alt, hvad jeg mener, overflødigt, siger han.

