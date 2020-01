Sally forsvandt juledag: Ung og fortumlet brilleugle er endelig hjemme

En tynd og fortumlet brilleugle er endelig vendt hjem.

Uglen, der hedder Sally, fløj hjemmefra juledag og blev blandt andet efterlyst af Fyns Politi. Siden er den blevet spottet flere gange i området omkring Næsby af borgere, der ville hjælpe til genforeningen mellem ejer og ugle, men indtil søndag morgen lykkedes det ingen at komme i nærheden af den unge fugl.

- Hun kunne ligeså godt være død af sult, siger Sallys ejer, Joan Dusi.

Hun er overvældet over, hvor mange der har hjulpet med at finde Sally, selvom langt de fleste henvendelser har været ubruglige.

- Folk har sendt sms'er, bare de har hørt en natteugle, forklarer hun og understreger, at det i den slags situationer er bedre at henvende sig en gang for meget end en gang for lidt.

Selv har hun været ude at lede hver dag i de lyse timer, siden Sally forsvandt:

- Jeg er fuldstændig udmattet, jeg har næsten lige så lidt energi, som hun har. Det er mange kilometer, mine gummistøvler har gået.

Sally kom selv

Da Sally er en ung ugle, som ikke kan sige så meget som en lyd, tvivlede Joan Dusi på dens evner til at finde føde. Ifølge ejeren er der ingen tvivl om, at det var med nød og næppe, Sally kom hjem i god behold.

Jeg havde foder og handske med, og fik kaldt hende til mig med foder. Så kom hun lige med det samme Joan Dusi, Sallys ejer

- Jeg har en ugle, der har tabt 20-25 procent af sin kropsvægt, og hun lagde sig ned på min arm, da vi var på vej hjem, fordi hun var udmattet, siger Joan Dusi.

Hun var tidligt søndag morgen ude med en fuglekigger fra Sjælland, som hjalp hende med at holde håbet oppe og finde Sally. Kun ti minutter efter de var gået ud af døren, så Joan Dusi Sally i et skovområde tæt ved Nordmarksvej.

- Jeg havde foder og handske med, og fik kaldt hende til mig med foder. Så kom hun lige med det samme, fortæller Joan Dusi.

Men da uglen kom flyvende kunne den ikke finde ud af at lande på handsken. Det tolker Joan Dusi som et tegn på, at hun var ved siden af sig selv. Nu sidder Sally inde i varmen og sover, efter hun har fået noget at spise.

Selv er Joan Dusi lykkelig over, at Sally er hjemme. Perioden siden, Sally fløj væk, har været hård for dem begge.

- Jeg har ledt og ledt og ledt. Og ledt og ledt. Og vadet rundt i de lyse timer, siden hun forsvandt.