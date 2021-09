Samkørsel på Fyn skal gøre det nemt at køre klimavenligt

Motivation til at køre sammen

Brugen af landets samkørselspladser varierer dog meget. Pladsen ved Vissenbjerg har været tæt på 100 procents udnyttelse, mens den ved Odense er en smule lavere, oplyser Vejdirektoratet.



I de kommende år vil Vejdirektoratet sætte yderligere fokus på samkørsel. Til næste år kommer der en større indsats for at motivere folk til at transportere sig på en grønnere måde og bruge samkørselspladserne mere.

Indsatsen vil blandt andet rette sig mod pendlere. Tal fra de årlige landsdækkende transportvaneundersøgelser viser, at brugen af samkørsel er en sjældenhed i forbindelse med pendlerture.

- Vi vil gerne have flere pendlere til at benytte muligheden for at parkere gratis på samkørselspladserne, og for at benytte dem som mødested med andre, der skal i samme retning, siger Karsten Kirk Larsen i pressemeddelsen.

Vejdirektoratet er derfor i gang med at lave en kampagne for at skabe opmærksomhed omkring samkørsel.

- Vi har tidligere arbejdet med kampagner i Vejdirektoratet. Det vil vi også gøre her, men vi ved endnu ikke, hvordan det skal gøres. På nuværende tidspunkt undersøger vi, hvilken målgruppe vi kan ramme, og hvordan det gøres bedst, fortæller Karsten Kirk Larsen til TV 2 FYN.

Der findes i dag en lang række digitale platforme, som understøtter både samkørsel og delebilisme. De enkelte udbydere har forskelligt forretningsfokus, men fælles for dem er, at de tilbyder en portal, hvor den praktiske del af både samkørsel og delebilisme kan organiseres. Af større danske udbydere kan nævnes GoMore, FDM, Pendlernet, NaboGo og Commuteapp.