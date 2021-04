Samler ind for kræftramte børn: 13-årige Victoria har været med tolv år i træk

Og hvad der kan få fynboerne afsted i regnvejret, kan måske findes hos de tre unge mennesker.

- Jeg synes det er synd for dem, der er ramt af kræft. Så jeg synes godt, at jeg kan være med til at gøre en forskel, i stedet for bare at sidde derhjemme, siger Alexander Gabriel Woer og fortsætter:

- Jeg har skrevet på mit badge, at jeg går for Carsten, som er min mors fætter, der er død af kræft. Men jeg går ikke kun for ham, jeg går også for alle andre, der er ramt af kræft.

Corona-sikker indsamling

Selvom indsamlingen for Kræftens Bekæmpelse ligner sig selv, er der ved årets indsamling corona-hensyn at tage højde for.