Sammen brænder de 460.000 tons CO2 af om året - men vil bruge milliarder på at fange den igen

Også her er man dog afhængig af finansiering fra statens puljer.

I første omgang skal man i gang med et testanlæg, der skal dokumentere, at man kan rense røgen for de store mængder CO2, man har beregnet sig til.

I Odense arbejder 40-50 mand på at gøre klar til det fangstanlæg, der skal fjerne CO2 fra forbrændingen af Fjernvarme Fyns husholdningsaffald.

Men processen har ikke været uden bump. Forleden protesterede en række energiselskaber til Skatteministeriet over nye planer, der angiveligt ville pålægge dem afgifter på kuldioxid, som de ikke udleder, og undervejs i processen har Fjernvarme Fyn også skrinlagt et projekt, som de samarbejdede med Fortum om.

Det er Power2X-udnyttelse af CO2 til eksempelvis grønt brændstof og plastik, som Fjernvarme Fyn ikke mener er rentabelt i øjeblikket.

Men hos Fortum er det stadig et projekt, man tror på.

- I øjeblikket tester vores søsterselskab i Finland på et pilotanlæg, om man kan etablere en produktion af plastik, fortæller Katrine Krogholm Magnussen.

De to fynske virksomheder arbejder dog stadig sammen blandt andet om transport og lagring af kuldioxiden.

Transport via rør til opsamlingsdepoter kan være en løsning, men både i Nyborg og Odense kan man også udskibe den opsamlede CO2 fra havnen.

- I mange år har vi sejlet kul ind via havnen. Det har vi udfaset nu. Jeg vil glæde mig til, at vi kan sejle CO2 ud af havnen, hvis det er den vej, vi går, siger han.

CO2-fangst er en væsentlig del af regeringens klimaplan. Teknologien er blevet kaldt en klimateknologisk landvinding, der er afgørende for at nå de danske klimamål, men teknologien er også blevet kaldt langt mindre effektiv og langt dyrere end det blev lovet. Rådet for Grøn Omstilling har for eksempel kaldt CO2-fangst en meget umoden, kostbar, usikker og stærkt energikrævende teknologi.