Sankt Hans med højt til himlen og sol

Mens onsdag var en grå fornøjelse på Fyn, så bliver torsdag en dag med noget mere sol på himmelen.

Det ser nemlig ud til at både at blive tørt, lunt og solrigt fra morgenstunden, hvor der løbende vil være blå himmel over øen.

Når vi nærmer os middag, så vil temperaturen også begynde at nærme sig 20 grader - og ud på eftermiddagen kan den måske snige sig helt på 23-25 grader og dermed udgøre en meteorologisk sommerdag lokalt.

Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I aften fortsat tørt med og i nat klart vejr.



Varmen fortsætter

Det bliver altså både godt vejr til Sankt Hans torsdag aften. Temperaturen falder i aften og nat ned til omkring 15 grader, og vinden bliver svag til jævn vind fra sydøst.

Fredag kan alle der skal feste på Tinderbox forvente både sol og varme.

Temperaturen kan komme helt op og ramme 26 grader, så det er med at huske drikkedunken med vand.

Lørdag bliver også varm, dog med risiko for kraftige byger, der kan indeholde torden.