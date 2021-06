Sankthans: Fyn får 'rigtig godt' bålvejr

- Det er sankthansaften, så vinden er vigtig, men der er ikke særlig meget af den. Og til alle, der skal ud og tænde bål, så er det faktisk rigtig godt bålvejr, siger Cecilie Hother.



Temperaturerne vil i løbet af eftermiddagen komme op omkring de 20 grader, og der vil være skyer de fleste steder på Fyn.

- Men til gengæld er der ikke nogen byger, fortæller vejrværten.

Så der er gode muligheder for at kunne nyde en aften med bål uden at blive våd og uden kraftig vind.

Man skal dog lige huske at være opmærksom på de gode råde fra Beredskabsstyrelsen, når bålene tændes og flammerne får fat.