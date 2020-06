Satellitter hjælper fynske maskinførere med at grave præcise huller

Selv om det ligner en almindelig gravemaskine, skiller den sig ud på ét særligt punkt: Den er styret efter signaler fra satellitter.

Læs også SDU-forsker får ti mio.: Alexander vil knække koden til forebyggelse af knogleskørhed

Føreren af gravemaskinen kan med hjælp fra 3D-teknologi med få centimeters nøjagtighed se, præcist hvor dybt han kan grave og hvor i forhold til bygningen.

For maskinfører John Jørgensen betyder det, at han ikke behøver en mand uden for maskinen, som tjekker, hvor dybt skovlen er nede, når han graver kloakker ud.

- Hvis vi skal grave en to meter dyb grøft, koder vi et punkt ind og så minus to meter, og så fortæller maskinen os, hvornår vi er dernede, siger John Jørgensen fra betonentreprenørfirmaet Jacob Jensen.

- Førhen skulle jeg grave, og en anden skulle holde højde, og så holdt maskinen stille, mens vi gik og lagde rør bagved. Det gør vi ikke nu. Nu kan jeg blive ved med at køre og grave, og han kan gå og lægge rør bagefter, så i realiteten når vi mere, forklarer han.

Med andre ord er firmaet blevet mere effektivt og har tid til flere opgaver for kunder.

02:39 Gravemaskinen er styret efter signaler fra satellitter. Video: Fotograf: Pernille Gram Redigering: Pernille Gram Luk video

Skaber fynske arbejdspladser

Systemet er det eneste på markedet til små gravemaskiner med en svingarm. Teknologien er udviklet af Unicontrol i Odense, der gik på markedet med det i september 2019.

- Hvis man bruger det optimalt, kan man spare op til 30 procent af de ressourcer, man bruger. Samtidig kan man arbejde op til 30 procent hurtigere, siger Ensannullah Ekhlas, der er stifter og direktør i Unicontrol.

Succesen har allerede og vil fremover skabe arbejdspladser på Fyn. Virksomheden er på under et år vokset fra de 3 stiftere til nu 13 ansatte.

- Vi regner med, at mod slutningen af dette år er vi 18-19 medarbejdere plus en del deltidsmedarbejdere. Om tre-fire år skulle vi gerne være 50 medarbejdere, forudser Ensannullah Ekhlas.

Unicontrol har nu solgt 50 anlæg i Danmark, hvoraf betonentreprenøren Jacob Jensen har indkøbt tre systemer. Firmaet fortæller, at det kan spare næsten to mand på at bruge teknologien.