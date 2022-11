Satudarah blev smidt ud af skovbørnehave - men de er stadig på Fyn

Meget tyder på, at rockergruppen Satudarah har forladt den tidligere skovbørnehave i Spedsbjerg vest for Odense.

Fyns politi har flere gange i weekenden været forbi området for at føre tilsyn. Her har de ikke registreret nogen aktivitet ved ejendommen.

Det bekræfter de oplysninger, som TV 2 Fyn i flere omgange og ad flere kanaler har fået. Og da TV 2 Fyn søndag kørte forbi ejendommen på Spedsbjergvej virkede stedet også forladt.

Således har det virket efter hensigten, da byrådet i Odense den 26. oktober planlovens paragraf 14 i hånden vedtog, at rockergruppen skulle forlade den tidligere skovbørnehave senest den 10. november.

Men politikerne skal ikke glæde sig for tidligt.

Det mener Fyens Stiftstidendes kriminalredaktør Bjarke Vestesen. Ifølge ham vil rockergruppen med al sandsynlighed finde et nyt sted at slå sig ned.

- Jeg tror ikke, at det er slut, siger Bjarke Vestesen og uddyber:

- Sådan som jeg hører det, er de ude og lede efter et nyt sted. Det kan være i Odense Kommune. Det kan være i nogle af omegnskommunerne på Fyn.

- Der er jo ikke noget, der tyder på, at de som sådan vil opgive det ønske de har om også at positionere sig og komme ind i den magtkamp, der er omkring rocker-bandemiljøet på Fyn, vurderer Bjarke Vestesen.

De fynske kommuner er klar

At Satudarah formentlig vil forsøge, at etablere sig andet steds på Fyn har man i det tværkommunale samarbejde på Fyn taget det første skridt for at forhindre.

Således fortalte Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel den 27. oktober, at Kredsrådet, der er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne i Fyns politikreds, kan trække på Odenses viden.

Den vidensdeling er puttet i værktøjskassen i Assens Kommune. Her fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V), at man i kommunens forvaltninger holder øje med ejendomme og hvem der ejer dem.

- Men min appel går ud til borgerne om at holde øjne og ører åbne. De kender de små markveje og ejendomme.



- Der er jo ikke nogen, der vil have sådan nogen boende, siger Søren Steen Andersen søndag eftermiddag.

Han fortæller desuden, at kommunen har så sent som i indeværende uge har været i kontakt med Fyns Politi.

- Vi har desuden planlovens paragraf 14, som vi kan bringe spil, og så arbejder vi fortsat med Christiansborg om, at få nogle værktøjer vi kan bruge, siger Søren Steen Andersen.



Det er ikke nogen hemmelighed, at Satudarah har slået sig ned flere steder i Jylland - Esbjerg, Randers og Aalborg - og i forvejen har godt fat i hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland.

Men man skal se på, hvem er de medlemmer i den fynske afdeling, som de kalder for Midland, siger Bjarke Vestensen.

- Det er faktisk lokale personer, som i hvert fald får fleres vedkommende er kendt for kriminel baggrund. Særlig ham, som er præsident for Midland, som altså både er dømt for drab, og for et knivstikkeri.