Satudarah på Fyn: Der er kendte kriminelle i deres netværk

Derfor er det langt fra utænkeligt, at medlemmer af Satudarah i fremtiden vil blive knyttet til kriminalitet på Fyn.

- For dem handler det om at positionere sig over for andre bander, og det kan dreje sig om at få en bid af et lokalt, kriminelt marked. Det her kan være en magtdemonstration i miljøet, uddyber Dan Bjerregaard.

Holder sig fra store bandeopgør

Naboerne til Satudarahs nye fynske domicil fortæller til TV 2 Fyn, at de blandt andet er nervøse for, at det bliver et problem med at færdes trygt og frit i deres egen bydel. Der er allerede rygter om, at de nye beboere, der selv kalder sig medlemmer af en motorcykelklub, har forbudt lokale at parkere på p-pladsen uden for den gamle skole og børnehave.