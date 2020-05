Savner du biografen? Sådan vil de lokale, fynske biografer åbne

Nok er den lokale biograf i den lille vestfynske by Nørre Aaby en af Fyns mindste, men salen bag den engang så opsigtsvækkende lyserøde facade står lige nu usædvanligt tom.

Jeg ville ønske, at de fandt en vaccine i morgen, så alle turde komme og se film hos os, når samfundet igen kan åbne Tine Veng Basse, formand i Nørre Aaby Bio

- Der sker intet lige nu, for der er lukket. Jo, vi er i gang med at male nogle kanter, og malingen lugter helt vildt, fortæller Tine Veng Basse grinende.

Hun er formand for Nørre Aaby Bio – én af Fyns mange lokale foreningsdrevne biografer.

Det er ikke, fordi coronapandemien giver hverken hende eller kollegaerne i Fyns øvrige små lokale biografer søvnløse nætter. Men hun har alligevel lidt ondt i maven, fortæller hun.

- Jeg ville ønske, at de fandt en vaccine i morgen, så alle turde komme og se film hos os, når samfundet igen kan åbne. Men det er en svær situation for os og for vores gæster.

Da coronakrisen ramte, og store dele af det fynske kulturliv måtte udsætte og aflyse arrangementer, lukkede også de små lokale biografer rundt omkring på Fyn.

Flere af dem kæmper nu med store indtægtstab i form af manglende billetsalg og fyldte slik- og popcornlagre, som ikke kan sælges.

Tine Veng Basse er dog fortrøstningsfuld for biografen i Nr. Aaby.

- Det er en presset branche, men fordi vi er en foreningsdreven biograf og ikke får noget tilskud, skal vi nok holde skindet på næsen. Vi drejer ikke nøglen om, siger hun.

Vi er fortrøstningsfulde, men…

Nogenlunde sådan lyder det også fra alle ni fynske biografer, som TV 2/Fyn har talt med.

Mange af de lokale er netop frivillige foreninger, og derfor kæmper de ikke med udgifter til lønnede medarbejdere.

- Det betyder, at vi kan holde de faste udgifter nede. Og så har vi en opsparing, vi kan leve af nogle måneder, hvis vi ikke får lov at åbne endnu, siger Tine Veng Basse.

Det siger fynske biografer om coronanedlukningen Aarup Bio: Henrich Svendsen, formand - Det er totalt dødt. Vi er ikke lukningstruede, fordi vi er en frivillig forening, men vi er bekymrede. En stor del af vores kunder er i risikogruppen, og tør de komme og sidde tæt sammen? Og kan vi så få det til at løbe rundt? Hvis vi er med i fase to, kan vi være klar til at åbne efter en uges tid. Tobaksgaarden, Assens: Lasse Tajmar, kulturchef - Det gør rigtigt ondt på mange fronter. Men vi skal nok være her efter coronakrisen med de hjælpepakker, der har været i spil. Det er ikke sjovt at være kulturchef lige nu, så vi glæder os, og er klar til at åbne under skrappe kriterier og restriktioner snart. Helios Teatret, Faaborg: Lars Kensmark, formand - Biografen er gået i dvale, og vi afventer myndighedernes udmeldninger. Hvis vi er en del af fase to, kan vi være klar i løbet af en uges tid. Vi er meget stabile og stærke økonomisk, fordi vi næsten ingen driftsudgifter har, så vi er ikke væltet af pinden. Jeg er fortrøstningsfuld. Korinth Kulturhus, Faaborg: Susanne Rasmussen, formand - Vi havde lidt penge på kistebunden, så vi er ikke blakket helt af. Men vi skal se på, hvilken hjælp vi kan få, hvis ikke vi er en del af fase to, for så har vi brugt pengene op. Hvis vi får lov at åbne, kræver det ændringer. Dem er vi klar til, og vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt. Scala Svendborg: Louise Dyre, medejer - Vi ligger helt stille, men bruger tiden på at renovere forskellige ting og forberede os på at kunne komme i gang igen, sådan at man trygt kan komme i biografen. Vi forbereder os med håndsprit, ekstra rengøring og nye tiltag i vores billetsystem, så man ikke sidder for tæt på andre. Bio Langeland: Joan Madsen-Østerbye, formand - Det er svært at være formand for en biograf som vores foreningsbiograf, da vi har 110 frivillige, der driver biografen. Og dem – og alle vores gæster - skal vi passe på. Vi vil gøre alt, der står i vores magt, for at forholdene er i orden. Vi er ikke lukningstruede, men vi håber, vi får hjælpepakker. Haarby Bio: Erik Roskjær, formand - Vi vil vildt gerne åbne vores biograf og give vores publikum nogle gode oplevelser igen. Vi er en forening drevet af frivillige kræfter uden tilskud, derfor er vi bestemt ikke lukningstruede. Vi har ikke udgifter til lønninger, og vi ejer bygningen, så vi er meget optimistiske for biografens fremtid. Kerteminde Kino: Jutta Lundqvist Nielsen, formand - Det er naturligvis ikke sjovt at holde en biograf lukket, men det er forståeligt, at der skal tages sundhedsmæssige forbehold. Vi er en foreningsdrevet biograf, og naturligvis lider vi et økonomisk tab, men samtidig er vores udgifter også neddroslet markant. Så Kerteminde Kino består – også efter coronanedlukningen. Se mere

Flere biografer har derudover ansøgt om kompensation for faste udgifter gennem regeringens hjælpepakker. Det gælder blandt andet Bio Langeland og Haarby Bio.

Hos sidstnævnte er de derfor meget optimistiske for biografens fremtid.

- Får vi dækket vores faste omkostninger kan vi i princippet holde lukket flere år, siger Erik Roskjær, som er bestyrelsesformand for Haarby Bio Forening.

Genåbning eller ej? Sådan ser planerne ud

Som situationen ser ud lige nu, ser de fynske biografer groft sagt hen mod to mulige scenarier efter fase to af statsminister Mette Frederiksens (S) genåbning på mandag.

Enten får biografejerne lov at åbne op for de filmelskende fynboer, eller også skal biografsalene forblive tomme lidt endnu. Men genåbningen kan blive kompliceret.

- Økonomisk kan vi sagtens klare det et stykke tid, så jeg er mere bekymret for, om folk har lyst til at gå i biografen i denne tid, hvis vi nu åbner på mandag, siger Tine Veng Basse.

Åbner hun biografen igen, betyder det flere udgifter til varelager og filmleje. For hende handler det derfor om, at fynboerne skal føle sig trygge i biograferne, før de åbner dørene igen.

- Det kan næsten være værre for os at få lov til at åbne, hvis gæsterne ikke er mentalt klar til at gå i biografen igen, siger hun.

Uanset hvornår biograferne igen kan slå dørene op, åbner de til en hverdag med nye krav og forholdsregler for at undgå smitte med covid-19.

Afstand, håndsprit, ekstra rengøring og færre gæster er nogle af de ting, som blandt andet Nørre Aaby Bio er klar med, hvis biograferne får lov at åbne.

- Sikkerheden er enormt vigtig for os. Det skal være trygt og sikkert for gæsterne at besøge os, og det skal det også være for de frivillige, der arbejder i biografen, siger hun.

Hvis biograferne er med i genåbningens anden fase, vurderer Tine Veng Basse, at Nørre Aaby Bio er klar til at byde de lokale fra byen velkommen inden for et par dage.

