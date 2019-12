SDU-forskere undersøger mobilfrie frikvarterer: - Det er ikke et forbudsprojekt

For nylig var et forsøg med nul mobiler i undervisningstiden på Nyborg Gymnasium en succes.

De studerende kunne berette, at de var mindre stressede i den uge forsøget varede.

Tilmed snakkede de mere sammen og deltog i flere aktiviteter end, når de havde mobiltelefonen lige ved hånden.

Nu vil en gruppe forskere fra Syddansk Universitet (SDU) tage de videnskabelige værktøjer i brug og afdække, om mobilfrie frikvarterer øger børn og unges fysiske aktivitetsniveau, skriver SDU i en pressemeddelelse.

To skoler fra Fyn SDU er i gang med at rekruttere skolerne, men har positive tilbagemeldinger fra folkeskolen HøjmeSkolen i Odense SV og fra privatskolen Marie Jørgensens Skole i Odenses indre by. Se mere

Projektet hedder "Mobil-fri-kvarter" og skal løbe over fem uger i april og maj. Her skal elever på syv skoler aflevere mobilen om morgenen. Således vil Snapchat, TikTok og Messenger blive bandlyst hos en række børn i 4. til 6. klasse.

Herefter vil en gruppe forskere undersøge indvirkningen på børnenes bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvarteret.

Forskning har tidligere afdækket elementer, som har en negativ indflydelse på børns fysiske aktivitet i frikvarteret. Det er faktorer som vejret, pladsmangel og mangel på faciliteter.

- Men vi ved faktisk ikke med sikkerhed, hvilken konkret effekt et mobilfrit frikvarter har på børnenes bevægelsesadfærd og sociale interaktion.

- Og det er det, vi meget gerne vil blive klogere på sammen med skolerne og eleverne, uddyber adjunkt på SDU og initiativtager Charlotte Pawlowski.

Undervejs i eksperimentet følger forskerne eleverne med systematiske observationer i frikvartererne.

Intet stilles i istedet

Eleverne vil ikke blive givet alternativer til mobiltelefonen i frikvarteret under forsøget. Derudover indsamler projektet data via spørgeskemaer før og under eksperimentet.

Derefter bliver projektets resultater givet videre til landets kommuner og skoler.

- Det er ikke et forbudsprojekt mod mobiler i skoletiden, hvis vi finder ud af, at flere bevæger sig. Men vi vil gerne skabe viden og debat om brugen af mobiler, siger Charlotte Pawlowski.

Projektet løber fra november 2019 til april 2021 med støtte fra Nordeafonden.

