SDU lukker ned: Ingen skal møde op de næste to uger

- Syddansk Universitet lukker ned.

Den besked i versaler er universitetets studerende blevet mødt med i en sms, der onsdag lige før midnat blev sendt rundt med direktør Thomas Buchvald Vind som afsender.

Fra dags dato og to uger frem er der derfor ingen af de studerende, der skal møde op til undervisning eller anden aktivitet på SDU.

- Syddansk Universitet har med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke ned for alle campusser på grund af risiko for COVID-19 smittespredning, lyder det i beskeden, som TV 2/Fyn har fået adgang til.

Der er dog mulighed for at hente eventuelle ejendele frem til klokken 16.

Adgangskort bliver deaktiveret

På hjemmesiden opfordrer universitet alle ansatte og studerende "til i denne ekstraordinære situation at udvise samfundssind og følge sundhedsmyndighederne og andre myndigheders løbende anbefalinger for social færden. Det vil sige begrænset social kontakt".

Derfor vil adgangskort til uddannelsesstedet være deaktiveret foreløbig til og med fredag 27. marts. De to ugers lukning er dog noget, der vil blive taget hensyn til i det videre studieforløb og ved tilrettelæggelse af eksaminer, lyder det.

Og SU-betalinger vil fortsatte uændret, da de studerende forventes fortsat at opretholde studieaktivitet hjemmefra så vidt muligt. Ellers skal man som studerende følge med på https://e-learn.sdu.dk/, hvor der vil komme information.

Al unødvendig aktivitet indstilles

Meldingen kommer efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften kunne fortælle, at Danmark nu er ved at bevæge sig ind i anden fase af smittespredningen.

Dermed er det ikke længere kun er folk, der har befundet sig i risikoområder, der er smittede.

Som konsekvens heraf er al unødvendig aktivitet blevet indstillet, og så mange som muligt opfordres til at blive hjemme, uden Danmark lukker helt ned, var beskeden fra statsministeren.

TV 2/Fyn forsøger at få en kommentar fra universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.