SDU-professor: Det er en flot aftale for minkavlerne

Helt op til 18,8 milliarder kroner kommer det til at koste at yde kompensation til landets minkavlere.

Det fremgår af den aftale, der sent mandag blev indgået af regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance.

Og for minkavlerne ligner det en god aftale, vurderer Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Umiddelbart synes det at være en flot aftale, hvis man ser det fra minkavlernes side, siger Frederik Waage.

- Helt overordnet er der grænser for hvor store ekspropriationserstatninger, man er vant til at få i Danmark, og det, som der lægges op til her, er ret vidtgående.

Han mener, at aftalen afspejler, at det har været et alvorligt indgreb, da regeringen i november beordrede alle mink aflivet.

- Jeg tror roligt, at man kan sige, at det her er danmarkshistorie.

- Vi har ikke oplevet før, at et helt erhverv bliver lukket ned som her. Og heller ikke, at man har givet en kompensation, der er af den her størrelsesorden.

At der nu er en aftale på plads, betyder dog langt fra at arbejdet er slut.

Vil tage lang tid at gennemføre

Hver enkelt minkavlers sag skal individuel bedømmes, før den endelige kompensation er helt på plads.

- Der kommer til at være et arbejde med en taksationskommission, der vil skulle beregne nærmere, hvor meget hver enkelt minkavlers bedrift er værd. Det vil være et meget stort arbejde, der vil vare i lang tid fremover, siger Frederik Waage.

Han vurderer, at det i sidste ende bør komme minkavlerne til gode, at hver sag skal vurderes individuelt.

- Det giver ikke nødvendigvis det bedste resultat for alle. Men sammenlignet med, hvad man kunne forvente at få ved en almindelig ekspropriation, forekommer det umiddelbart til at være en god aftale for minkavlerne.

Foreløbigt gælder et forbud mod hold af mink hele 2021, men efter det, er det muligt for minkavlere at starte op igen.

Aftalen indeholder nemlig en dvaleordning til de minkavlere, der hellere vil genoplive deres erhverv end modtage fuld erstatning.

Der er dog kun sat omkring 60 millioner kroner af til dvaleordningen.