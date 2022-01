SDU-professor er en af de mest citerede

Hans Jørn Kolmos er et kendt ansigt på dette medies platforme.

Professoren i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet de seneste par år har gang på gang stillet sig til rådighed, og udtalt sig om sundhed og selvfølgelig om coronapandemien og covid-19.

Nu har Akademikerbladet lavet en liste over de mest populære ekspertkilder i 2021, og her optræder Hans Jørn Kolmos som nummer seks på listen over de ti mest citerede eksperter.