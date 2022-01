SDU-professor revser myndighederne i sag om giftige fluorstoffer: - Det bliver kun værre

Miljøstyrelsen undersøger for tiden fisk fra 50 vandløb over hele landet for de farlige flourstoffer - selvom der er flere ­tusinde fiskepladser i Danmark.

- Vi har ikke et særlig godt overblik over det her i Danmark, påpeger Philippe Grandjean og opfordrer til, at der fra myndighedernes side tages hånd om PFAS-forurening uden yderligere forsinkelse, så problemet ikke bliver værre, end det allerede er.

52 steder udpeget

Forleden kunne Miljøstyrelsen oplyse, at antallet af steder i Danmark, hvor PFAS-forurening med sikkerhed udgør en sundhedsrisiko - eller hvor det ikke kan udelukkes - er vokset fra 25 til 52.



Heraf blandt andet en kogræsserforening i Seden og senest er PFOS fundet i to søer ved Klintholm på Sydøstfyn.