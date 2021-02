SDU skal spare millioner - ansatte i fare

Vi har løbende lavet tilpasninger i vores økonomi Thomas Vind, direktør, SDU

Syddansk Universitet skal spare millioner af kroner de kommende år. Besparelserne rammer tre steder; Det Humanistiske Fakultet, TEK og Fællesadministrationen på SDU.

Men det rammer ikke kun besparelser hist og pist i systemet. Der skal også nedlægges stillinger.

- Det har et omfang, hvor vi ikke kan udelukke, at det medfører afskedigelse af medarbejdere, siger universitetsdirektør Thomas Vind til TV 2 Fyn.

Tilsammen skal de tre afdelinger spare næsten 40 millioner kroner i år og op til 50 millioner kroner næste år.

Læs også Lørdagens coronatal: Smitten tager endnu et hop på Fyn

Besparelserne sker blandt andet, fordi uddannelses- og forskningsministeriet har indskærpet, at optaget af studerende på videregående uddannelser skal matche behovet på arbejdsmarkedet.

Det har betydet nedskæringer i antallet af studiepladser og dermed færre indtægter til universitetet.

Ifølge Thomas Vind er det ikke afklaret, præcist hvordan pengene skal findes, men afviser altså ikke, at det kan komme til at koste medarbejdere.

- Men i hele den proces vi har tilrettelagt har vi forsøgt, at reducere antallet af afskedigelser, siger Thomas Vind og tilføjer, at de ansatte er involveret i processen, og blandt andet blevet bedt om, at finde forslag til besparelser.

- Det er også derfor vi har indgået aftale om frivillig fratrædelse. Jeg kan endnu ikke sige konkret, hvor mange stillinger vi kigger ind i at skulle nedlægge. Det bliver først i slutningen af marts, at jeg kan være mere konkret om det, siger universitetsdirektøren.

Burde man ikke have forudset situationen?

- Jo, men der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, og vi har også løbende lavet tilpasninger i vores økonomi.

- Nu har det så et omfang, hvor vi syntes det var fornuftigt, at få tilrettelagt en samlet proces, siger Thomas Vind.

Læs også Følg corona-situationen: Ti børn smittet på skole i Odense - mindst fem med B117