Se 14 priseksempler på de værste strømslugere i dit hjem - og hvor meget mere de koster dig om måneden

Dit køleskab og din fryser er blevet markant dyrere at holde kørende på grund af energikrisen.

De seneste to år er den gennemsnitlige pris på el mere end fordoblet. I 2020 lå elprisen på cirka to kroner. I september 2022 lå den i gennemsnit på 5,50 kroner per kilowatttime, oplyser Energistyrelsen.

Det giver historisk høje elregninger i hele landet, men får du styr på din elregning og dit forbrug, er der penge at spare.

- Der er mange ting, man selv kan gøre for at holde regningen nede, så man sparer både energi og penge. Og selvom det virker som småting, kan det faktisk godt gøre en forskel, siger Matilde Grøn Bjørneboe, der er ansvarlig for Energistyrelsens rådgivningstjeneste sparenergi.dk.

I gennemsnit bruger en dansker 1.600 kilowatttimer strøm om året. 38 procent af strømforbruget stammer fra tv- og underholdningsapparater. Det er altså væsentligt mere end madlavning (12 procent) og tøjvask (18 procent).

TV 2 Fyn har herunder lavet en oversigt over, hvilke elapparater der sluger meget strøm i dit hjem - og hvor meget priserne er steget for at holde dem kørende.