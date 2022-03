Se arrangementet: Stort støttearrangement for Ukraine i Odense

"Odense står sammen med Ukraine. "

Det er navnet på et større støttearrangement, der blev afholdt fredag på Flakhaven. Der var taler fra blandt andre Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og Alla Navrotska, der selv er fra Ukraine.

Også ligestillings- og transportminister Trine Bramsen (S) holdt tale. Hun lovpriste fynboerne for at møde op på Flakhaven. Hun mener, at det er et klart signal mod Rusland.

- Med jeres tilstedeværelse sender I et stærkt signal til Putin. Stop invasionen mod Ukraine

Tidligere minister Lars Christian Lilleholt (V) sagde fra talerstolen, at han bakkede fuldt op om Ukraine, og han kaldte Ruslands præsident Putin for en gal mand.

- Rusland har ingen kvaler om at tryne små nationer. Det handler også om vores frihed. Det må ikke tage for givet.

