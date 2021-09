Se billedderne: 48 superbiler på vej over Fyn - vil sætte ny indsamlingsrekord

Fonden bag, CoolUnite, samler ind til de børn, der har mest brug for det. Herunder terminalsygebørn og børnehospice. Og i år har arrangøren Jacob Risgaard, der er medstifter af webshop-succesen Coolshop, også kendt fra iværksætter programmet Løvens Hule, planer om at slå sidste års indsamlingsrekord på 2,1 millioner kroner.

- Målet er hvert år at gøre det endnu vildere. Under løbet har vi også nogle rigtig fine auktioner, så når de har fået lidt for meget rødvin, har vi en masse lækre produkter, de kan købe, og så går pengene til fonden, siger han.

Hverken penge eller fart er vigtigt

Selvom man godt kunne være fristet til at tro det, så handler løbet ikke om at køre hurtigst, fortæller arrangøren.

- Man vinder ved at komme med den bedste ånd. Det kan være at komme udklædt, det kan være, at bilen er udklædt, eller at man kommer med en stor check, fordi man har været ude at samle penge ind før løbet, siger han og tilføjer, at der i løbets tiårige levetid ikke er blevet udstedt en eneste fartbøde til deltagerne.