Se billeder fra 1. maj: Mette Frederiksen fejrede kampdag i Odense

Derudover tog også statsminister Mette Frederiksen (S) vejen forbi Fyn.

I statsministerens tale til fynboerne var fokus særligt på krigen i Ukraine, som hun kaldte "dagens vigtigste tema".

- Det er vigtig hver eneste dag lige nu, at Ukraine er blevet angrebet. Det er ikke kun et angreb på Ukraine. Det er et angreb på os alle sammen, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Krigen begynder for alvor også at have konsekvenser for danskerne ikke mindst prisstigningerne.

Røde faner i Krøyers Have

Udover Odense blev der også fejret Arbejdernes Internationale Kampdag i både Faaborg, Rudkøbing og Svendborg.