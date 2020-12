Se billederne, der ændrede Fyn i 2020

Coronaviruspandemien har fuldstændig ændret hverdagen for størstedelen af fynboerne.

Når vi tager bussen eller handler, mærker vi de daglige restriktioner, der gælder i samfundet, som året igennem har kæmpet mod den dødelige virus, der for et år siden opstod i Kina.

Se nogle af de mest opsigtsvækkende corona-billeder fra året, der er gået:

Regeringen besluttede at aflive alle mink i Danmark på grund af frygt for mutation af coronavirus. Op mod en million mink på Fyn blev aflivet.

Niels Henrik Ove, bisonavler på Ditlevsdal Bison Farm, fortalte, at han risikerede at måtte slagte 250 bisonokser, da hans farm ikke levede op til regeringens hjælpepakker. Det påvirkede ham dybt, men heldigvis donerede hjælpsomme borgere over 75.000 kroner til avleren i håb om at undgå aflivning af dyrene. Foto: Masoud Jafari Pouia

Den fynske folketingspolitiker Lars Christian Lilleholt (V) blev indlagt ad to omgange med coronavirus på Odense Universitetshospital. Han havde svære symptomer og en infektion. Foto: Lars Christian Lilleholt

Mens Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), gentagne gange har opfordret byens borgere til at overholde myndighedernes anbefalinger, deltog han selv i et stort bryllup, hvor gæsterne så stort på smitterisikoen.

En del fynboer har i 2020 stiftet bekendtskab med de hvide telte, der i sommerhalvåret var sat op på militærområdet i Højstrup i Odense. Her kunne fynboer bestille tid og komme forbi for at blive testet for coronavirus.

I efteråret blev der indført krav om mundbind i offentlig transport og senere i supermarkeder og mange andre steder. Fynboerne har skullet vænnet sig til mundbindet i 2020. Foto: Pernille Gram

Timelange køer for at blive testet for coronavirus er ikke usædvanligt - heller ikke på Fyn. Foto: Masoud Jafari Pouia

En video af krammende elever og lærere fra Næsby Skole vakte stor opsigt i efteråret - ikke mindst fordi de krammede hinanden lige ved siden af et testcenter.

En ny fare opstod for indlagte på Odense Universitetshospital, og det oplevede 71-årige Flemming Lund Jensen. Han blev helbredt for kræft, mens han lå indlagt. Til gengæld blev han samtidig smittet med coronavirus. Foto: Privat

Også i supermarkederne blev der i 2020 indført restriktioner, når fynboerne skulle ned og handle. I første omgang blev der sat vægge og skilte op med anbefalinger om at holde afstand, håndspritten blev et krav, og senere kom også kravet om mundbind på indkøbsturen. Foto: Thomas Bjerre Larsen

Laura og hendes mormor, 77-årige Inge Runøe, savnede hinanden så meget under den første coronabølge, at Lauras mor, Mette Runøe, arrangerede, at de kunne spille kryds og bolle gennem mormorens terrrasedør. Foto: Mette Runøe

På grund af coronarestriktioner kunne Henry Fabricius ikke se sin kone gennem 34 år, fordi hun boede på plejehjem, som ikke måtte modtage besøgende. Kirsten lider af Alzheimers, og hvis de ikke ses, mister hun interessen for ham, og derfor hentede han hende hjem fra plejehjemmet. Foto: Pernille Gram

